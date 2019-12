Roma | piove | ma nessuna tempesta Giusto chiudere le scuole?

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019)leè una soluzione drastica, che rivela non tanto una errata previsione meteo, può succedere, ma la paura di non riuscire a gestire la situazione e una eventuale emergenza. Il vento è forte, alcuni tronchi sono caduti, la pioggia continua a scendere battente, maha superato tempeste ben peggiori, molte delle quali improvvise e non annunciate.

maxvrITA : @virginiaraggi Da oggi a Roma non si andrà a scuola ogni volta che piove!! Evvai!!! - GothicPsyche : RT @jacopo_iacoboni: Italia. A Roma piove, scuole chiuse A Torino nevica, scuole aperte, anche in collina, bimbi felici giocano sotto la… - galietti82 : RT @jacopo_iacoboni: Italia. A Roma piove, scuole chiuse A Torino nevica, scuole aperte, anche in collina, bimbi felici giocano sotto la… -