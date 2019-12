Quanti smartphone senza Whatsapp da febbraio | lista Huawei | Samsung | iPhone e non solo

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Il momento fatidico sta arrivando: non pochisi ritroverannoa partire dal 1. Si tratta naturalmente di esemplari non certo usciti recentemente ma ancora nelle mani di tanti possessori, sia dell'universo Android sia tra gli. Da premettere che una prima scadenza per l'app di messaggistica, più volte sottolineata, è quella che prevede il non utilizzo disuWindows Phone a partire dell''imminente 1 gennaio. Il limite massimo del 31 gennaio per device Android e melafonini va allo stesso tempo però messo in evidenza, visto che impatta più produttori tra i qualima pure Sony Asus e non. In linea generale possiamo dire che glitra poco più di un mese saranno quelli che a bordo hanno Android Gingerbread 2.3.7 e iOS 8 e che non possono andare oltre per la mancanza di supporto ...

