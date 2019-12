Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Questa mattina la giunta comunale ha approvato, su proposta dell’Assessore con delega alla Toponomastica Alessandra Clemente, la delibera di intitolazione dell’area di circolazione risultante dall’incrocio tra via Angelica Kauffmann e via Pacio Bertini, all’artistaAbbate,. Tramite l’istituzione del nuovo toponimo ‘LargoAbbate’. L’intitolazione nasce dalla proposta congiunta dei Consiglieri Francesco Vernetti e Gaetano Simeone sostenuta dal ConsiglioMunicipalità 5 e del Presidente Paolo De Luca., scomparso nel 1981 all’età di 53 anni e tra i padri fondatori. Portato alla ribaltascena musicale con il successo del 1951 per la nota casa editrice Latta, ladi Totò Malafemmena. L'articolouna...

AndreaRomano9 : Oggi finalmente #Livorno fa pace con il proprio migliore passato. La Rotonda d'Ardenza viene intitolata a Carlo Aze… - anteprima24 : ** Intitolata una #Piazza a Mario Abate: padre della canzone napoletana ** - hoonyversee : @cherrybl0ssomyg ti consiglio una canzone dei cross gene intitolata 'dystopia' + posso anche consigliarti canzoni jpop, qpop & vpop !!! -