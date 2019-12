Il saluto di Susanna Tamaro | L' Asperger mi toglie forze Mi ritiro dalla vita

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Alessandro Gnocchi L'annuncio della scrittrice in occasione dei suoi 62 anni: «Scelgo di restare a casa per scrivere ancora» S usanna, una delle narratrici italiane più amate, annuncia ilpubblica. Ma nonscrittura. Lo annuncia nel giorno del suo 62esimo compleanno, a Orvieto, spiegando ai fan che non ha più energie per muoversi. «Soffro di una sindrome neurologica, quella dispiega - che dà tanti vantaggi, come una memoria spaventosa, ma anche tanti svantaggi, soprattutto dopo 50 anni. Scelgo di rimanere a casa per poter ancora scrivere. Non è unper il disgusto del mondo». Era in corso «Buon compleanno» a Orvieto, un evento nel corso del quale laha donato il suo Mac, usato per scrivere nel 1992 Va' dove ti porta il cuore, successo da 15 milioni di copie. La scrittrice ha ricordato anche le feroci critiche ...

