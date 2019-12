Guappecartò | il “Sambol Italian Tour” toccherà diversi punti della Campania

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – La band sarà in concerto martedì 17 dicembre alle 20.30 al Sala Assoli di Napoli (Vico Lungo Teatro Nuovo, 110 – ingresso € 12), venerdì 20 dicembre alle ore 21.00 al Vabbuò Bistrò di San Felice A Cancello, in provincia di Caserta (Via Vincenzo Monti, 2 – ingresso gratuito) e sabato 21 dicembre alle ore 21.00 al Mr Rolly’s di Vitaluzio, in provincia di Caserta (Piazza Riccardo II, 15 – ingresso gratuito). I Guappecarto’ presenteranno al pubblicoo il nuovo album– Amore Migrante”, disponibile nei negozi di dischi, sulle piattaforme streaming e in digital download, con uno show unico ed emozionante in modo da mostrare il loro mondo e le varie sfaccettatureloro musica. “È sempre una grande emozione per noi tornare a ...

