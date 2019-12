Green Deal | intesa al vertice Ue | neutralità climatica entro il 2050

Leggi la notizia su ilmattino

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Dopo una lunga discussione conclusa all'una di notte ilUe ha raggiunto un accordo a 27 per fissare alil raggiungimento dell'obiettivo della...

europainitalia : Green Deal ???? è la nostra strategia di crescita. Con #EUGreenDeal: ???Europa a impatto climatico zero entro 2050 ??… - berlusconi : Il New Green Deal proposto da Ursula Von Der Leyen è un'opportunità per l’Europa. Ma l’Unione deve andare avanti an… - Beppesardinia : RT @LaNotiziaTweet: Euro-green Deal, la von der Leyen apre ai 5 stelle. Il piano prevede zero emissioni in tutto il continente entro il 205… -