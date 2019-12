Ecco Mambo-9, una delle galassie più lontane mai osservate (Di venerdì 13 dicembre 2019) (immagine: Alma (Eso/Naoj/Nrao), C.M. Casey et al.; Nrao/Aui/Nsf, B. Saxton) Lontanissima e anche molto molto antica. Così nascosta dalle sue nubi di gas e polveri che per un po’ gli astronomi avevano dubitato esistesse veramente. E invece adesso sappiamo che la galassia Mambo-9 non solo c’è ma genera anche una tale massa stellare che Via Lattea levati proprio. Ci sono voluti dieci anni per saperne abbastanza, ma ora Eccola qui, descritta sulle pagine dell’Astrophysical Journal. Mambo-9 è la galassia generatrice di stelle più distante mai osservata finora con un telescopio: per arrivare fino a noi la sua luce impiega 13 miliardi di anni. I ricercatori stimano che si sia formata appena 970 milioni di anni dopo il Big Bang e che il tasso di formazione stellare al suo interno raggiunga valori pari a alcune migliaia di masse solari all’anno. Per confronto, la Via Lattea, la nostra galassia, ...

