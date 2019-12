Checco Zalone a VivaRaiPlay | l’attore e Fiorello giocano a chi ha l’immigrato più bravo

Leggi la notizia su tv.fanpage

(Di venerdì 13 dicembre 2019)ospite dicavalca le polemiche degli ultimi giorni per la sua canzone "Immigrato", con cui lancia l'uscita del suo nuovo film "Tolo Tolo". Sul palco con lui eci sono Maurizio Bousso e Phaim Bhuiyan, "costretti" a fare la parte degli immigrati, quali non sono.

