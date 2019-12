Catanzaro | indagato il procuratore per corruzione con aggravante mafiosa Nel mirino

Leggi la notizia su open.online

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Ilaggiunto diVincenzo Luberto èdai magistrati della Procura di Salerno peraggravata dal metodo mafioso, secondo quanti riporta il Il Fatto quotidiano. Nei confronti di Luberto i magistrati salernitani – competenti a giudicare su fatti che riguardano i loro colleghi del distretto giudiziario di– hanno emesso un decreto di perquisizione eseguito nei giorni scorsi. Sempre arisultano indagati 29 consiglieri comunali su 32. Percepivano il gettone di presenza per la partecipazione a commissioni quando invece non andavano affatto o erano presenti solo per poco tempo rendendo, di fatto, impossibile il reale svolgimento della riunione. E’ l’accusa mossa dalla Procura ai consiglieri che hanno ricevuto l’avviso conclusione indagini con le accuse, a vario titolo, di truffa aggravata per erogazione ...

barbarab1974 : Ottimo . Ottima la DDA di Catanzaro - MimmoGigliotti : RT @MimmoGigliotti: A #Catanzaro indagato quasi tutto il consiglio comunale per truffa. A #LameziaTerme è stato sciolto per molto meno. Il… - ik7zerouno : RT @Etruria72: Il procuratore aggiunto di Catanzaro Vincenzo Luberto è indagato dai magistrati della Procura di Salerno per corruzione aggr… -