Uomini e Donne | ecco chi è la nuova tronista

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Dopo la scelta di Giulia Quattrociocche e l’uscita di Veronica Burchielli, il trono non è rimasto vuoto per molto. A sedersi su una delle poltrone più ambite dei salotti italiani sarà Sara Shaimi. Sara ha 28 anni, lavora come assistente di volo ed è stata Miss Alto Lazio nel 2015. Nata a Rieti, vive a Roma da sola per lavoro. Le sue orgini sono marocchine, come si evince dal cognome. Nel video in cui si è raccontata, Sara ha detto: Il mio lavoro è per me una finestra sul mondo, mi fa incrociare gli sguardi di migliaia di persone. Mi fa evadere dai posti in cui ho sempre vissuto, ma più viaggio e più apprezzo il valore di casa. A Rieti ho tutti i miei affetti, ossia i miei fratelli e la mia mamma. Lei ha fatto tanti sacrifici da sola per mantenerci e per non farci sentire a meno degli altri. È la persona più importante della mia vita. E riguardo al suo rapporto con ...

