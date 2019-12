Perché Harry e Meghan non erano al ricevimento della regina?

Leggi la notizia su vanityfair

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Kate Middleton a Buckingham Palace Kate Middleton a Buckingham Palace Kate Middleton a Buckingham Palace Kate Middleton a Buckingham Palace Kate Middleton a Buckingham Palace(di nuovo) assenti. Il duca e la duchessa del Sussex non hanno partecipato aldiplomatico natalizioper il secondo anno consecutivo. Uno degli eventi più attesi sul calendario reale, si è svolto a Buckingham Palace, con mille ospiti e i membri più «importanti»royal family. In prima linea, ancora una volta, Kate Middleton (con in testa la tiara di Lady Diana) e il marito William, erede al trono sempre più attento al protocollo reale. I Sussex, invece, sono attualmente a riposo dai doveri reali. L’hanno voluto loro, per trascorrere più tempo in famiglia. E con famiglia intendono il piccolo Archie, 6 mesi, e la madre di, Doria Ragland. Lo scorso anno, invece, ...

