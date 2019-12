Libri e consigli pratici per spiegare il cambiamento climatico ai bambini

Leggi la notizia su wired

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Il 100% degli scienziati crede che ilsia dovuto agli esseri umani, e ci sono pochi dubbi sul fatto che gli esseri umani stessi debbano dare il maggior contributo possibile nel mantenere la Terra un pianeta abitabile. Le nuove generazioni, anche solo per motivi anagrafici, vivranno l’impatto delmolto più di chi ha ora già 40 o 50 anni. Ma comeilai più piccoli e alle più piccole? Come fare in modo che idi oggi crescano con consapevolezza e voglia di impegnarsi? Ne abbiamo parlato con una climatologa e una counsellor, per ottenere dati concreti e. “In realtà, non ci sono temi che ie le bambine in età scolare non possano affrontare. Anzi, la loro mente è molto recettiva e, rispetto a quella degli adulti, è meno condizionata dai pensieri nati da informazioni scorrette”, risponde Elisa ...

