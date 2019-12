La Reppublica delle Donne, Taylor Mega parla del suo flirt con Flavio Briatore (Di giovedì 12 dicembre 2019) Ieri è andata in onda su Rete 4 un’altra puntata de La Repubblica delle Donne, programma condotto da Piero Chiambretti. Una delle ospiti di Chiambretti è stata Taylor Mega (insieme alla sorella), che ha parlato del flirt avuto con Flavio Briatore nel 2018. All’epoca non ci furono troppi gossip sulla vicenda, perché Briatore e la Mega evidentemente non volevano si sapesse nulla. Effettivamente ieri la Mega ha dichiarato: Non ne parlo spesso, ma vorrei chiarire molte cose. Nel periodo in cui c’è stato questo flirt io non volevo che si sapesse, infatti non pubblicavo niente quando ero con lui. La storia è uscita un mese dopo, il flirt era già finito. L'articolo La Reppublica delle Donne, Taylor Mega parla del suo flirt con Flavio Briatore proviene da Trash Italiano.

