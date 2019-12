Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019) “Ho già fatto, ma batte sempre il cuore quando si vede un film così. Non so qual è l’ultimo avisto in Italia, ma questo è bellissimo”.È il primo commento del regista e attore Premio Oscar Roberto Benigni su, il nuovo film di Matteo Garrone di cui è protagonista, in uscita nelle sale per 01 Distribution dal 19 dicembre prossimo. “é universale, appartiene a tutti, è la nostra storia, è come il sole, fa parte della grande letteratura, è quasi divinatorio”, aggiunge Benigni senza nascondere l’emozione. “va oltre la classicità, è come il mare, è un qualcosa in cui ci tuffiamo dentro e ci avvolge. Da questo libro parte qualcosa che tocca la nostra profondità, è come La Divina Commedia, come ...

ElenaFagiolini : RT @HuffPostItalia: 'La povertà è madre di tutte le ricchezze per Pinocchio. È la povertà meravigliosa che ti fa sembrare la vita un miraco… - mauriziobait : RT @HuffPostItalia: 'La povertà è madre di tutte le ricchezze per Pinocchio. È la povertà meravigliosa che ti fa sembrare la vita un miraco… - HuffPostItalia : 'La povertà è madre di tutte le ricchezze per Pinocchio. È la povertà meravigliosa che ti fa sembrare la vita un mi… -