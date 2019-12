Epilessia | ospedale Bambino Gesù | nuova tecnologia per studiarla direttamente sul tessuto

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Mantenere in vita ilcerebrale asportato dai pazienti con, per studiare l’origine della malattia e sperimentare nuovi trattamenti terapeutici. Unapromettente frontiera della ricerca si apre all’Pediatricograzie alla donazione della Fondazione Giulio e Giovanna Sacchetti, che ha consentito di realizzare per la prima volta in Italia, mediante una collaborazione tra l’della Santa Sede e l’European Brain Research Institute (EBRI), la fondazione legata al nome di Rita Levi Montalcini, un laboratorio per lo studio dei tessuti cerebrali umani attraverso unainnovativa. L’L’è una malattia neurologica caratterizzata dal ripetersi di crisi epilettiche, manifestazioni cliniche di vario tipo dovute a scariche abnormi dell’attività elettrica cerebrale. Può essere causata da alterazioni del ...

reteunonetwork : Ferito in ospedale. «Epilessia. Anzi no, aggredito». Si indaga sulla doppia versione - Quoti_Puglia : Ferito in ospedale. «Epilessia. Anzi no, aggredito». Si indaga sulla doppia versione - PugliaStream : Ferito in ospedale. «Epilessia. Anzi no, aggredito». Si indaga sulla doppia versione -