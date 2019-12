Come lasciare un uomo che ti ama senza farlo soffrire | cosa non fare

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 12 dicembre 2019) La fine di una relazione non è un momento facile per nessuno e quando si arriva alla consapevolezza che è finita, arriva anche il tempo di dirlo all’altra persona. Purtroppo non è semplice dire al tuo partner che non vuoi più stare con lui, ma devi: non stai più bene e non sei più innamorata. Tuttavia ci sono ovviamente delle cose che dovresti evitare assolutamente per nontroppo, soprattutto se lui è ancora innamoratissimo di te.unche ti ama Lui soffrirà in ogni caso, ma ci sono alcune cose che dovresti del tutto evitare per nonstare proprio male: gli hai voluto tanto bene e sicuramente ora non vuoi vederlo disperato o troppo affranto. E’ difficile parlare con lui della decisione presa e stai rimandando la discussione da un po’… Ora è arrivato il momento, ma pensa bene anche alle cose da non. Lasciarlo con un ...

