Chi è Giovanna Civitillo | la moglie di Amadeus

(Di venerdì 13 dicembre 2019) C’è grande fermento per la prossima edizione del Festival di Sanremo. Lo sa bene, che da mesi ormai è al lavoro giorno e notte per organizzare l’evento televisivo più atteso dell’anno. Lo conferma sua. «Che consigli gli do? Gli dico di mangiare! – ammette la donna, che poi svela – È così preso, tra la preparazione del Festival e i Soliti ignoti, che si scorda pure di nutrirsi. Per il resto, gli consiglio di seguire il suo istinto». Ma l’agitazione di suo marito è davvero tanta.infatti aggiunge: «non ci dorme la notte. Sta sempre con le cuffiette, ascolta e riascolta le canzoni da selezionare. Per parlargli, io e José, nostro figlio, dobbiamo togliergli a forza gli auricolari! È travolto dalla musica. Poi magari alle 2 di notte mi chiede: ‘, mi fai una camomilla?’». LEGGI ANCHE: Francesco Monte a Sanremo ...

