Leggi la notizia su anteprima24

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Una chiesa gremita hato. L’avvocato si è spento all’età di 77 anni tra la notte del 10 e l’11 dicembre. Una vita passata al servizio dell’avvocatura, ma anche alla politica e la famiglia. E’ stato il sindaco più giovane delladifu nominato primo cittadino all’età di 33 anni. Tra i presenti il sindaco Gianluca Festa, ma anche Paolo Foti e Enzo Venezia ex primi cittadini di. In molti lo hannoto nei pressi della chiesa del Rosario. Hanno reso omaggio all’uomo gentile e garbato, ma soprattutto al professionista che affrontava ogni difficoltà con il sorriso ed eleganza. Il figlio Alessandro lo ha ricordato in maniera commossa: “Mio padre era un uomo buono e generoso. Severo, forte ma straordinariamente ironico. Ha vissuto la lotta ...

anteprima24 : ** ##Avellino perde un importante riferimento, la città saluta Massimo Preziosi ** - irpinia24 : #Lutto #Preziosi, #Ossigeno: “#Eccellente #avvocato e fine #politico, #Avellino #perde un #uomo #perbene” - zazoomnews : Ossigeno scomparsa Preziosi: “Avellino perde un uomo perbene” - #Ossigeno #scomparsa #Preziosi: -