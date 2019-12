Associazione Rousseau non ha legami con la Casaleggio Associati | dice Di Maio

Leggi la notizia su agi

(Di giovedì 12 dicembre 2019) "in cui noi gestiamo tutti i nostri sistemi informatici. L'non hacon la Casaleggio Associati" e "non esistono collegamenti né normativi né economici tra azienda privata e M5s". Lo ha detto Luigi Di, capo politico di M5s, ospite in studio a Piazzapulita, su La7. Il Ministro degli esteri ha espresso la propria solidarietà al conduttore Corrado Formigli, bersaglio sui social nei giorni scorsi dopo l'intervista di una settimana fa in studio a Matteo Renzi e dove si era parlato dell'acquisto della nuova casa da parte dell'ex premier. Diha anche sottolineato come i social siano un terreno delicato e che molto dipende dall'uso che se ne fa. "Ci dev'essere massimo dovere di trasparenza da parte dei politici".

