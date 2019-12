Sorteggio Champions League | data | orario e streaming

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019)– Si è conclusa la fase a gioroni di, sono tre le squadre italiane che hanno staccato il pass per gli ottavi di finale, si tratta di Napoli, Juventus e Atalanta. Adesso attesa per il. Apputamento previsto per lunedì 16 dicembre alle ore 12. Gli ottavi d’ansi disputeranno tra il 18 e il 19 febbraio e tra il 25 e il 26 febbraio, mentre i match di ritorno sono in programma tra il 10, 11, 17 e 18 marzo. Ricordiamo che non possono affrontarsi ancora squadre della stessa Federazione e club che si sono già incontrati nei gironi. Ilsarà visibili in TV su Sky Sport e Mediaset e insu Sky Go e Mediaset Play. Qualificate agli ottavi diTeste di serie Barcellona (ESP) Bayern (GER) Juventus (ITA) Manchester City (ENG) Paris Saint-Germain (FRA) Liverpool (ENG) RB Lipsia (GER) Valencia ...

