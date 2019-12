Rimborsi ai pendolari | pesantissime multe alle società

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) In arrivoper ledi trasporto ferroviario che non hanno concesso gli indennizzi aiper i ritardi dei treni. Tra gli interessati, che rischiano sanzioni fino al 15% del fatturato, ci sarebbero anche Trenord e Trenitalia, finite nel mirino dell’autorità di regolazione dei trasporti insieme ad altre 13: “L’autorità ha deliberato l’avvio di procedimenti sanzionatori nei confronti di 15di servizi ferroviaria e di gestione delle stazioni per il mancato adeguamento delle carte dei servizi alla disciplina dell’Autorità“.: leAl centro della contestazione ci sono i mancatiai passeggeri con particolare riferimento ai passeggeri con mobilità ridotta. Il procedimento è partito con l’individuazione delleinteressati e si completerà con la quantificazione della ...

