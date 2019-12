Mes | è caos in Aula dopo il discorso di Conte | “Vi siete venduti anche l’anima”

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Questa mattina alla Camera il Premier Giuseppeha fatto il punto della situazione riguardo al Meccanismo europeo di stabilità. Confermando quanto già dichiarato, ha ribadito che “la revisione del trattato sul Mes non apporta modifiche sostanziali al trattato già esistente e non introduce alcun automatismo nella ristrutturazione del debito di uno Stato”. Ribadendo quindi la partecipazione del Parlamento ai negoziati sulla riforma,hapuntato il dito contro gli attacchi dell’opposizione, quella che secondo il Premier è “la vera minaccia al nostro Paese”, di più che una modifica del trattato sul fondo salva-Stati. Le parole dihanno scatenato molto scompiglio in parlamento: l’opposizione si è alzata a suon di “Vergogna!” verso il Movimento 5 Stelle. Mes,: “L’Italia non ha nulla da ...

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone. #Manovra, ancora caos e ritardi. Attacco ai commer… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone. Anniversario comunista a spese dei contribuenti.… - matteosalvinimi : Porti aperti, tasse e manette, tradimento sul Mes, follie europee contro le nostre eccellenze alimentari, liti cont… -