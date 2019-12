Mattino | Gattuso | contratto da 2 | 6 milioni fino a giugno e poi si vedrà se proseguire

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Oggi è il giorno di Rinonuovo allenatore del Napoli, La società non lo ha ancora annunciato, ma è di fatto lui che prenderà il posto di Carlo Ancelotti esonerato ieri sera dopo la gara vinta contro il Genk. Ildefinisce un “patto d’onore”, l’accordo firmato per adesso tra il presidente De Laurentiis eTutto pronto per l’inizio dell’avventura a Napoli. Rinoed il suo staff hanno già preparato le valigie. Quella che sarà con certezza il nuovo allenatore della SSC Napoli, sarà già oggi in città per firmare un accordoal 30del 2021 sulla base di 2.6di euro, più un maxi bonus in caso di qualificazione tra le prime quattro in classifica. Il futuro tecnico partenopeo firmerà unbasato su una reciproca verifica a. Ovvero, tra sei mesi sia il tecnico che De Laurentiis verificheranno le ...

