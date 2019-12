Maltempo in Calabria | auto della Polizia sbanda sotto la pioggia e investe due pedoni

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Nella notte si è verificato inun incidente tra una volantee due: il poliziotto alla guida del mezzo ha perso il controllo dell’la, a causa del manto stradale reso sdrucciolevole, nel tratto di Rosarno (ReggioStrada Statale 18 Tirrena Inferiore. L’è finita contro un muro, ma l’autista – con grande esperienza e brillante prontezza di riflessi – riusciva ad evitare il peggio, salvando due malcapitatiche si trovavano proprio in quel tratto di strada. Isono tuttavia rimasti coinvolti nella manovra riportando lievi feriti: sono stati immediatamente soccorsi e tranquillizzati dagli agenti, che hanno chiesto l’intervento dei soccorritori del 118 immediatamente intervenuti sul posto per le cure del caso.L'articoloinlae ...

DPCgov : ?? ?? Avviso meteo del #11dicembre per neve e pioggia sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. Leggi qui ??… - Pietro__Bruno : RT @meteo_calabria: #METEO #NEWS #CALABRIA: è arrivata la neve sui principali rilievi della regione e non è finita qui. Nei prossimi giorni… - soleterramare : RT @LaNotiziaTweet: In arrivo neve e pioggia sulle regioni settentrionali e sulla Toscana. La nuova ondata di maltempo interesserà anche il… -