Leggi la notizia su calcioefinanza

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il, primo in classifica nel girone A del campionato di Serie C, lancia uno sguardo verso il futuro grazie agli sforzi della proprietà Fininvest, che ha investito oltre 5 milioni di euro per il miglioramento dello stadio. L’impianto di via Stucchi è stato adeguato agli obiettivi della società biancorossa. L’ambizioso duo Berlusconi-Galliani… L'articolo Ilin, algli Sky box

sportli26181512 : #Notizie #Stadi Il Monza punta in alto, al Brianteo inaugurati gli Sky box: Il Monza, primo in classifica nel giron… - pilloledivolley : 11ª RS: in atteso della sfida tra brianzoli e laziali, ecco le Pillole sull’incontro. Protagonisti Joao Rafael, Ber… -