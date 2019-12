Ex Ilva, scatta la cassa integrazione per 3.500 lavoratori (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dopo il via libera allo spegnimento dell’altoforno 2 dello stabilimento di Taranto, scatta la cassa integrazione per 3.500 lavoratori dell’ex Ilva. La decisione è stata presa dal tribunale della città pugliese e in seguito comunicata dai sindacati, convocati dai vertici dell’azienda. Ex Ilva, annunciata cassa integrazione “L’azienda ha informato le organizzazioni sindacali che, in seguito al rigetto dell’istanza avanzata dai Commissari dell’Ilva in amministrazione straordinaria di proroga allo spegnimento dell’altoforno 2, a breve invieranno alle stesse l’avvio della procedura di cassa integrazione straordinaria per 3.500 unità”, hanno fatto sapere fonti sindacali dopo l’incontro coi rappresentanti dell’ex Ilva. In questi rientrano anche i 1.273 lavoratori interessati dalla recente proroga e che “sarebbero ...

