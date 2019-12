Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Èladi Aurelio De. Da questa notte può finalmente essere considerato undi. Uno che ragiona come ragiona. Ha posto fine alla lunga crisi della squadra con l’esonero di Carlo Ancelotti. Nella sera in cui il, per la terza volta nella sua storia, ha raggiunto gli ottavi di finale di Champions. Mentre la tanto strombazzata Inter è stata eliminata dal Barcellona baby. Deha preso il progetto Ancelotti e lo ha buttato via. Ha scelto la soluzione più semplice, quella più breve: promessa ai giocatori per le multe e via il tecnico che aveva idee tattiche – e forse non solo quelle – che non piacevano al gruppo, in particolare ad alcuni senatori. Da stasera c’è una novità. Dobbiamo amaramente constatare che tra i nostalgici del periodo sarrita c’è anche Aurelio De. Che ci ha provato, a modo ...

maxgallico : RT @napolista: È finita la diversità di De Laurentiis. Da oggi è un figlio di Napoli Passerà alla storia come il presidente che tra Insign… - napolista : È finita la diversità di De Laurentiis. Da oggi è un figlio di Napoli Passerà alla storia come il presidente che t… - maxgallico : @zambafeed @napolista @sscnapoli @claubotti È stata soprattutto l'ora di De Laurentiis. Alla fine, concordo ovviame… -