Conte | la Champions League è stregata | il flop con l’Inter non è un caso isolato | i

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Laper l’allenatore Antonio. Nella serata di ieri si è giocata l’ultima giornata della fase a gironi della competizione, l’Inter ha falito un match point nella sfida contro il Barcellona, i blaugrana già sicuri della qualificazione e del primo posto sono arrivati a Milano con le seconde linee e sono riusciti comunque ad imporre il gioco, l’Inter ha schierato l’11 base ed in più non è riuscita a sfruttare la spinta del proprio pubblico, questa volta veramente il dodicesimo uomo in campo come ribadito daal termine della partita. L’Inter ha dimostrato problemi dal punto di vista caratteriale ed ancche tecnico, la squadra ha costruito diverse palle gol ma è mancata la personalità, compenente fondamentale in questa competizione. L’Inter ha fallito una grande chance, in girone alla vigilia veniva ...

Eurosport_IT : INTER FUORI DALLA CHAMPIONS LEAGUE! ?? I nerazzurri perdono a San Siro per 2-1 contro il Barcellona e dicono addio… - capuanogio : #Inter fuori dalla Champions, condannata dal pareggio a settembre contro lo Slavia e da una inferiorità complessiva… - tuttosport : L'#Inter di #Conte è fuori dalla #Champions: il web si scatena ?? -