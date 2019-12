Ciclista in autostrada | la corsia di emergenza diventa pista ciclabile

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Unsi è ritrovato a percorrere l’A1 all’altezza di Incisa Valdarno in direzione di Firenze, trasformando ladiin. L’uomo, un turista americano, avrebbe spiegato di essere stato ingannato da Google Maps. Ha rischiato la vita mentre con la sua bicicletta si vedeva sfrecciare a pochi metri di distanza le auto sbalordite da una presenza inconsueta. L’impavido, infine, è stato tratto in salvo da un gruppo di dipendenti della società Autostrade. Firenze,inL’avventura delimpavido che ha percorso l’A1 in direzione di Firenze si è verificata nel pomeriggio di martedì 10 dicembre. Secondo quanto riferiscono gli operatori Polstrada Toscana, infatti, il turista americano avrebbe utilizzato ladicome. Attorno a lui, inoltre, ...

