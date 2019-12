Traffico Roma del 10-12-2019 ore 20 | 00

Leggi la notizia su romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) MIGLIORATA LA SITUAZIONE DELSUL RACCORDO ANULARE, RESTANO CODE A TRATTI TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LANINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCORAIL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE TOGLIATTI A TOR CERVARA IN DIREZION DEL GRA, QUINDI IN USCITA DAINTENSO AL FORO ITALICO, TRATTO DELLA TANGENZIALE CON RALLENTAMENTI E CODE, TRA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII E VIALE DELLA MOSCHEA NELLE DUE DIREZIONI, QUINDI SEMPRE SULLA TANGENZIALE EST ALTRE FILE TRA LA TIBURTINA E IL BIVIO PER LA A24, E ANCORA SU VIALE CASTRENSE IL TUTTO VERSO SAN GIOVANNI IN CITTÀ A TERMINI SEGNALIAMO UN INCIDENTE CON CODE IN VIALE ENRICO DE NICOLA, ALL’ALTEZZA DI PIAZZA DEI CINQUECENTORALLENTATO PER UN’ ALTRO INCIDENTE IN VIA NOMENTANA, IN PROSSIMITÀ DI VIA VAL TROMPIA INCIDENTE ANCHE SULLA CIRCONVALLAZIONE APPIA, IN PROSSIMITÀ DI VIA ...

