TG RDN del 10 12 2019

(Di martedì 10 dicembre 2019) RAPPORTO ISPRA: NEL 2018 RIFIUTI DIFFERENZIATI IN CALO A ROMA Roma – Dopo sei anni di costante crescita, nel 2018 per la prima volta e’ calato il dato sulla raccolta differenziata a Roma. E’ quanto emerso dal rapporto annuale dell’Ispra sulla produzione dei rifiuti urbani. Secondo lo studio, la percentuale di differenziata e’ del 42,9%, in flessione rispetto al 43,2% del 2017. E’ in aumento, invece, nel resto del Lazio, passando dal 45,5% al 47,34%. Secondo il rapporto, inoltre, il costo totale di gestione dei rifiuti urbani sostenuto da ogni cittadino romano e’ pari a 249 euro. ROMA, SERRATA NEGOZI E SIT-IN CONTRO CHIUSURA METRO BARBERINI Una serrata di decine di negozi, in pieno periodo di Natale, e un sit in in strada. Questa la reazione dei commercianti di piazza Barberini e di via del Tritone all’ennesima mancata apertura della ...

