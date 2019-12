Statale Appia | scontro frontale tra due Fiat Panda | un ferito

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoPaolisi (Bn) – Incidente stradale nella tarda serata di ieri sulla, dove duesi sono scontrate frontalmente nel territorio di Paolisi per cause in corso d’accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Montesarchio. Nel forte impatto, una delle due autovetture ha rischiato anche prendere fuoco. Il bilancio è di un, ricoverato in maniera lieve in ospedale. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bonea. L'articolotra due: unproviene da Anteprima24.it.

