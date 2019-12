Nuda | con l’asciugamano che va troppo giù | Aida Yespica fa volare Troppo bollente

caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) Sono anni che gli italiani sono pazzi diYepsica. La modella e showgirl venezuelana è sicuramente una delle donne più sensuali del mondo dello spettacolo. Bella, procace, con un fisico mozzafiato e un sorriso che stendono al primo sguardo. Laè una vera e propria ‘bomba sexy’ e da quando ha iniziato la sua carriera nel nostro Paese fa impazzire il pubblico. Non solo in tv, dove effettivamente si vede più poco, ma anche e soprattutto sui social. Su Instagram la bellaè molto attiva e in pratica non c’è giorno in cui non incanti i suoi tantissimi follower con foto e video in cui mostra le sue curve esplosive e il suo corpo da urlo. Solo pochi giorni fa è stata ospite di Barbara D’Urso a ‘Live – Non è la D’Urso’ con quel mini vestito, attillato e scollatissimo, ha infiammato il salotto tv. (Continua dopo la foto) Tra l’altro, prima di entrare nello studio di Carmelita, ...

