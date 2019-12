Nubi sull’organo che decide. I senatori rivedono i loro vitalizi. Nella Commissione contenziosa c’è pure Santaroni. Finì nei guai (prosciolto) per corruzione e bancarotta (Di martedì 10 dicembre 2019) vitalizi, al Senato ricomincia la giostra. Con la nomina di Alessandra Riccardi e Sabrina Ricciardi, M5S, la Commissione contenziosa è a pieni ranghi e può tornare a lavorare. Sul tavolo, ha sempre i 711 ricorsi che avrebbero dovuto essere esaminati il 4 novembre ma sono saltati per le dimissioni dei due precedenti membri stellati, Elvira Evangelista e Francesco Castiello. Dimissioni che potrebbero essere replicate in qualsiasi momento anche dai nuovi eletti, tenendo in scacco la Contenziosa sine die. UNA GRANA TIRA L’ALTRA. I 5 Stelle, si sa, vedono i ricorsi contro i tagli ai vitalizi come il fumo negli occhi, anche per il colossale conflitto di interessi che regna in Commissione e che La Notizia ha reso pubblico: “Uno strano giro di amicizie che ci preoccupa rispetto all’imparzialità del giudizio”, aveva confessato Paola Taverna. Su cinque membri effettivi, ben due – il ...

