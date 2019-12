Napoli | Cannavaro | «De Laurentiis dovrebbe fare marcia indietro»

calcionews24

(Di martedì 10 dicembre 2019), le parole di Fabiosul momento che stanno vivendo i partenopei e sul futuro di Ancelotti Sarà sicuramente uno spartiacque il match tra Genk e. Con molta probabilità dopo questa gare gli scenari che cambieranno in casa azzurra saranno molti. L’ex difensore Fabioha parlato proprio di questa nell’intervista rilasciata a Il Mattino. «Ancelotti è ai titoli di coda? Mi colpisce la cosa, spero che tutto rientri perché ilha bisogno solo di tranquillità. Ma questa è la vita dell’allenatore. Carlo ha tanta esperienza ed è normale quando non si vedono i risultati che il primo a pagare sia sempre il tecnico. È un momento delicato, purtroppo si sono create situazioni difficili, sembra una catena di errori senza fine a cui prima o poi qualcuno deve mettere la parola fine. Secondo me il primo deve essere il presidente a...

