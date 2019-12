Musica in lutto | la cantante stroncata da un tumore “Le cose non saranno mai più come

caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019)nel mondo della: lasi è spenta a soli 61 anni dopo aver combattuto per 17 contro unal cervello che non le ha lasciato scampo. Addio Marie Fredriksson, la voce del duo svedese dei Roxette. La band, arrivata al successo sul finire degli anni Ottanta raggiungendo la notorietà con singoli indimenticabili“Listen to your heart” e “It Must Have Been Love”, in oltre 30 anni di carriera ha venduto più di 75 milioni di dischi nel mondo, diventando uno dei gruppi più importanti della Svezia.Nata a Össjö, il 30 maggio 1958, Marie ha avuto una carriera solista prima e dopo i Roxette. Nel 1984 ha pubblicato il suo primo album solista, Het Vind, mentre la prima apparizionegruppo è nel tour Rock runt riket. Nel 2002, poi, la brutte notizia: Marie aveva annunciato di essere malata e che i medici le avevano dato un anno di vita. La diagnosi della malattia ...

