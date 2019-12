Inter Barcellona Highlights | tabellino e commento della partita

Leggi la notizia su viagginews

(Di martedì 10 dicembre 2019)di Champions League. CLICCA QUI per vedere glidel match non appena saranno disponibili. Serata decisiva per i nerazzurri di Conte. Nel primo tempo ilpassa in vantaggio ma a due minuti dalla fineprima frazione Lukaku trova il pare con un bel tiro … L'articoloè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MarcoBellinazzo : Oltre 72 mila tifosi a San Siro percaricare l'Inter domani contro il Barcellona per un incasso chesegna un altro r… - Gazzetta_it : Gol! Inter - Barcellona 1-2, rete di Ansu Fati (BAR) - Inter : ?? | FORMAZIONI #InterBarcellona deciderà le sorti europee anche della nostra Primavera: ecco le formazioni ufficia… -