romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Roma – A seguito delle iniziative sviluppate dalla Sasi (Squadra di Analisi e Studio Intelligence) della Direzione Interregionale per il Lazio e l’Abruzzo dell’Agenzia Dogane e Monopoli, in coordinamento con l’Ufficio Antifrode della stessa e con l’Ufficio delle Dogane di Roma 1, tese al contrasto delleaie al contrabbando dei prodotti energetici, e’ stata condotta a termine un’importante attivita’ anti evasione presso una societa’ ‘cartiera’ di Rieti. Questa societa’ si e’ fittiziamente interposta in attivita’ di acquisto e cessione di prodotti energetici e ha emesso indebite dichiarazioni d’intento in mancanza di costituzione di plafond. Il volume d’affari dichiarato non corrispondeva al volume delle dichiarazioni emesse a vantaggio di soggetti terzi. Il risultato ...

romadailynews : Frodi relative ai #carburanti: recuperati 14 milioni di #Iva: Roma – A seguito delle… - aschirripa63 : Mancano indizi di «comportamenti» fraudolenti che Domenico Lucano, il sindaco sospeso di Riace, avrebbe «materialme… -