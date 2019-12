Eruzione vulcano Whakaari | turisti sepolti sotto la cenere | 5 morti e 8 dispersi

fanpage

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il bilancio ufficiale dell'delparla di cinque, 31 feriti e 8ma per questi ultimi in realtà non c’è alcuna speranza e si cerca ora solo di recuperare i loro corpi senza vita. L’unica vittima accerta in questo momento è Hayden Marshall-Inman, decine i ricoverati con gravi ferite da ustioni .

