Ciarambino | “Altro che fuori commissariamento | disastro sanità sotto controllo del

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti“De Luca celebra come una vittoria epocale l’uscita dalin, dimenticandosi di dire ai cittadini della Campania che, dopo essersi limitato a mettere in fila quattro numeri calpestando il diritto alla salute di tutti, la nostra regione resterà ancora per tre anniil direttodel Governo. La Campania è e resterà per fortunal’egida di un piano di rientro triennale e ogni atto di questo presidente dovrà essere vagliato dal tavolo del ministero dellaprima di essere licenziato. Senza contare che il commissario che aveva in mano la gestione dellaera lo stesso De Luca. Quello che va detto ai cittadini della Campania è che mentre De Luca si lascia andare a ipocriti festeggiamenti, le sue azioni non hanno prodotto alcun risultato utile per la garanzia del diritto alla salute”. Così la capogruppo regionale del ...

