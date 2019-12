Atalanta | Traore aggregato alla lista per la Champions League

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 dicembre 2019) L’si prepara per la fondamentale sfida dicontro lo Shakhtar Donetsk, la squadra di Gasperini può conquistare una clamorosa qualificazione agli ottavi di finale. C’è una novità per la squadra nerazzurra, si tratta di Amad Diallo, ala mancina ivoriana, classe 2002 che è stato inserito inB Uefa, aggiornabile entro la mezzanotte del giorno precedente la gara., nato ad Abidjan l’11 luglio 2002, ha esordito in serie A il 27 ottobre scorso segnando il definitivo 7-1 all’Udinese al Gewiss Stadium di Bergamo, poi ha giocato uno spezzone anche contro la Juventus il 23 novembre. In totale ha totalizzato con l’Under 19. 8 presenze e 3 reti in campionato, 1 in Supercoppa più 5 e 1 (sul campo del Manchester City) in Youth, dove i compagni sono al primo posto.L'articoloper ...

