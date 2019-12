Vivi Bistrot | Comune ha ordinato sgombero per 3 gennaio | al via petizione

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Roma – “di Villa Pamphili, unico punto di ristoro all’interno della villa e unico bagno pubblico agibile per i visitatori del parco, dal prossimo 32020, a seguito di notifica da parte di Roma Capitale, e’ costretto a chiudere a causa della scadenza della concessione dei locali senza che ildi Roma abbia rinnovato il bando di assegnazione.” “Il parco piu’ grande e frequentato di Roma rimarra’ cosi’ senza un punto di ristoro, senza un bagno pubblico (l’unico agibile del parco), senza un progetto di gestione futura dell’immobile pubblico, destinato pertanto all’abbandono e alla inevitabile occupazione. I dipendenti diVilla Pamphili perderanno il lavoro”. È quanto si legge in una nota di. “E’ dal 2015 che l’Amministrazione capitolina non ...

