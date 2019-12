Traffico Roma del 09-12-2019 ore 19 | 30

romadailynews

(Di lunedì 9 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE, ILE’ IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LA VIA PONTINA E L’ APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA NOMENTANA E LA VIA APPIA E PROSEGUENDO TRA LAFIUMICINO E LA VIA AURELIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DA. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO CON RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI ED IL RACCORDO IN USCITA DA. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA ARDEATINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI TOR PAGNOTTA. SEMPRE PER UN INCIDENTE ILRALLENTA IN VIA GUGLIELMO MARCONI ALL’ALTEZZA DI VIA BORGHESANO LUCCHESE. PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA VIA DEI FRENTANI TRA VIA DEI TAURINI E VIALE DI PORTA TIBURTINA. RIPRENDERANNO QUESTA NOTTE I LAVORI AGLI ...

