Traffico Roma del 09-12-2019 ore 19:30 (Di lunedì 9 dicembre 2019) SUL RACCORDO ANULARE, IL Traffico E’ IN CODA PER UN INCIDENTE TRA LA VIA PONTINA E L’ APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA NOMENTANA E LA VIA APPIA E PROSEGUENDO TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA AURELIA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E VIA DI GROTTAROSSA IN USCITA DA Roma. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO CON RALLENTAMENTI TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI ED IL RACCORDO IN USCITA DA Roma. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIA ARDEATINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI TOR PAGNOTTA. SEMPRE PER UN INCIDENTE IL Traffico RALLENTA IN VIA GUGLIELMO MARCONI ALL’ALTEZZA DI VIA BORGHESANO LUCCHESE. PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA VIA DEI FRENTANI TRA VIA DEI TAURINI E VIALE DI PORTA TIBURTINA. RIPRENDERANNO QUESTA NOTTE I LAVORI AGLI ...
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fsnews_it : Nodo di #Firenze #Terremoto #Toscana: traffico in progressiva ripresa sulle linee AV #Bologna – Firenze e Firenze… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea FL1, Orte - Roma: dalle 18.45 traffico rallentato per guasto fra Civita Castellana e Orte - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-12-2019 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico a Roma lunedì 9 dicembre: la mappa degli incidenti e del traffico Roma Fanpage.it
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Traffico a Roma lunedì 9 dicembre: la mappa degli incidenti e del traffico Roma Fanpage.it
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 19 : 00: SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ORIOLO RomaNO. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI. PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 18 : 30: SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA E PROSEGUENDO TRA LA Roma FIUMICINO E LA VIA AURELIA UN INCIDENTE RALLENTA IL Traffico IN VIA ORIOLO RomaNO. RALLENTAMENTI IN VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIALE DELLA MOSCHEA VERSO SAN GIOVANNI. PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 18 : 00: SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO VIA TRIONFALE. PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 17 : 30: SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DEI DUE PONTI AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma. STESSA SITUAZIONE IN VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA DI SAN CLETO PAPA E LARGO AGOSTINO GEMELLI VERSO VIA TRIONFALE. PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 17 : 00: SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E L’ APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. FILE ANCHE IN INTERNA, TRA LA CASSIA BIS E SALARIA. E PIU’ AVANTI TRA LA BUFALOTTA E LA PRENESTINA RALLENTAMENTI SULLA VIA CASSIA DA VIA DI GROTTAROSSA AL RACCORDO ANULARE IN USCITA DA Roma. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; PIU’ AVANTI IL ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 16 : 30: BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA COLOMBO E APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. IN INTERNA, LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA CASSIA BIS E SALARIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; VERSO LA STESSA DIREZIONE, MA IN TANGENZIALE EST, TRAFFICATO IL TRATTO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ...
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