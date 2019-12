Star Wars | L' Ascesa di Skywaker | Kathleen Kennedy | Non tutto in Star Wars può

movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019)ha raccontato che l'approccio per delineare la storia di: L'diè stato aperto e collaborativo. In vista dell'arrivo nelle di: L'di, la Presidente di Lucasfilmha parlato del processo creativo della saga, specificando che noninpuò essere deciso in anticipo vista la natura complessa del franchise. Laha svelato alcuni segreti che si nascondono dietro la realizzazione di uno dei film più attesi dell'anno. In una recente intervista con i09, la produttrice si è soffermata a lungo sul processo creativo a livello di narrazione rimarcando che, per quanto ci sia una pianificazione generale, molti ambiti del lavoro sono solo abbozzati e vengono messi in ...

StarWarsIT : Cominciate oggi e avrete abbastanza tempo per guardare tutta la saga degli Skywalker prima del nuovo film Star Wars. - NerdPool_IT : In arrivo l'update 11.30, con l'evento di Natale e Fortnite x Star Wars - Outcastlive : La Cover Story dedicata a #StarWars prosegue con @Vitoiuvara che ripercorre la storia dei Lego Star Wars UCS. -