Sampdoria | Ranieri chiama Ibrahimovic | «Uno squillo glielo farei»

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il tecnico dellaparla dell’eventuale ritorno diin Serie A: «È un grande esempio per i giovani» Zlatanalla? Complicato, ai limiti dell’impossibile, ma a Claudiopiace fantasticare: «Uno, però non credo che lui voglia la». L’ex Los Angeles Galaxy scioglierà le riserve sul suo futuro nelle prossime settimane: il ritorno in Serie A è vicino, con Napoli e Milan pronte a darsi battaglia. «È un giocatore con un carattere eccezionale, un trascinatore. Lo prenderei perché sarebbe un grande esempio per i giovani, è il primo negli allenamenti, si impegna sempre e riprende i suoi compagni. Non credo possa venire qui da noi», ha concluso il tecnico blucerchiato ai microfoni di DAZN. Leggi su Calcionews24.com

