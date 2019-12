Ritrova gatto e posta foto online | insultata dal gestore del canile | “Voi gattare dovete

fanpage

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Ilmento di unin strada è diventato un vero e proprio caso a Lecce tra insulti a mezzo social, minacce di querele, richieste di intervento al sindaco e controrepliche con altre minacce di denuncia. Tutto è nato per unata su un gruppo facebook dedicato agli animali smarriti ma in realtà ilnon era scappato ma gironzolava poco lontano da casa come è abituato a fare.

elisadalbosco : RT @PediatriaOggi: Perde il gatto ad Asti e lo ritrova a Savona dopo due mesi. L'animale era salito su un furgone, decisivo l'aiuto degli a… - fabrizia_alb : RT @PediatriaOggi: Perde il gatto ad Asti e lo ritrova a Savona dopo due mesi. L'animale era salito su un furgone, decisivo l'aiuto degli a… - lennoxlw : RT @PediatriaOggi: Perde il gatto ad Asti e lo ritrova a Savona dopo due mesi. L'animale era salito su un furgone, decisivo l'aiuto degli a… -