Renzi | grazie sì Piaccia o no è il solo leader predestinato

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La sensazione, nostra, è che al fondatore di Repubblica non piace l’ex premier fiorentino perché gli ricorda molto Bettino Craxi. Nell’editoriale sul suo giornale, Scalfari scrive “no” dopo aver elencato i tanti difetti ma consapevolmente anche i tanti pregi. Necessari. Che tratteggiano le caratteristiche fondamentali, e necessarie, di un. In grado di tenere in piedi la baracca. E alleviare dalle ansie e dalle incertezze gli italiani, come ha ricordato in una intervista a la Repubblica, il professor De Rita.La richiesta dell’uomo forte rilevata dall’ultima indagine del Censis è soprattutto questa. Non un capo carro armato e baionette e nemmeno un sovranistaporti chiusi o nocciole italiane e nutella. Purtroppo all’Italia manca un comandante che riesca tenere insieme queste caratteristiche....

