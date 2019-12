Moratti provoca la Juve | «Nell’Inter il vero Ronaldo»

calcionews24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) L’ex presidente dell’Interha commentato la trattativa per portareil Fenomeno in nerazzurro «Portarea Milano non fu così difficile, dico la verità. C’era una somma da pagare e io lo pagai, anche se magari nessuno si aspettava che un campione così potesse arrivare all’Inter». Parola di Massimo. «Parliamo d’altronde del Fenomeno, di una stella, di un crack che con la palla faceva cose che gli essere umani neanche possono immaginare. Oggi possiamo dire con orgoglio che nell’Inter e nel Barcellona ha giocato il», ha concluso l’ex presidente nerazzurro. Leggi su Calcionews24.com