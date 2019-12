Erutta vulcano in Neo Zelanda | morti 5 turisti | molti dispersi VIDEO

cronacasocial

(Di lunedì 9 dicembre 2019) In Nuova, nella piccola isola di White Island, èto improvvisamente un. Al momento dell’eruzione, come comunicato dalla premier Jacinda Ardegn, c’erano una dozzina di turiti. La polizia ha tratto in salvo 23 persone ma ha avvertito che il numero delle vittime dell’eruzione, ripresa dai passeggeri di una piccola nave ripartita da poco dall’isola dopo un’escursione, potrebbe aumentare. Secondo la BBC, cinquesono. Un gruppo è stato filmato mentre si trovava nei pressi del cratere subito prima dell’eruzione, altri erano dentro all’imboccatura del cratere. Le squadre di soccorso sono alla ricerca dei. I feriti sono almeno dieci. Il numero deiè imprecisato. Lo ha confermato il vice commissario del Comando Operativo Nazionale neozelandese, John Tims, nel corso di una conferenza stampa. Tims ha ...

