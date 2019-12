DP Noleggi SG Volley |  sconfitta a testa alta sul parquet di Pozzuoli

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio del Sannio (Bn) – Esce sconfitta la DPSGdal big match dell’ottava giornata del campionato di serie C femminile contro la capolista ed imbattuta Pallavolo, ma a, dopo una gara giocata punto a punto e dove con un pizzico di fortuna in più si poteva portare a casa almeno un punto. Una gara che a tratti è stata veramente entusiasmante, soprattutto nei primi tre set, che ha visto le due squadre lottare su ogni palla appassionando il numeroso e correttissimo pubblico presente. Peccato soprattutto per il primo parziale, quando le diavole rosse, dopo una straordinaria rimonta, hanno avuto una palla per chiudere ma l’hanno sciupata in malo modo. Un risultato che non deve assolutamente far abbattere le biancorosse sangiorgesi che, nonostante non in perfette condizioni fisiche a causa di ...

